Краснодарец погиб во время пожара в частном доме

Следователи выясняют обстоятельства гибели 50-летнего жителя Краснодара в частном доме на ул. Мира. Тело мужчины в одной из комнат обнаружили спасатели, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру днем 5 февраля. Установлено, что пожарных вызвали соседи, увидевшие возгорание.

Огонь охватил 50 кв. м. Одной из возможных причин пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Следственный комитет устанавливает очаг возгорания и другие обстоятельства. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Спасатели рекомендуют устанавливать пожарные извещатели в жилых помещениях.

Нурий Бзасежев