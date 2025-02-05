В Adobe Acrobat появилась функция упрощения языка юридических документов

Компания Adobe добавила в приложение Acrobat новые инструменты ИИ, позволяющие лучше понимать сложные соглашения и контракты. Функция «интеллект контрактов» автоматически распознает и упрощает сложные юридические документы, делая их более понятными.

В Adobe утверждают, что эта функция сэкономит время пользователей, а ИИ сможет находить ключевые юридические термины, генерировать цитаты и вопросы, сравнивать различные версии контрактов, выявлять важные даты и расходы.

Доступ к обновленному чат-боту можно получить за $4,99 в месяц. Обновление доступно по всему миру, но пока поддерживает только английский язык, в будущем планируется добавить другие языки.

Евгений Федуненко