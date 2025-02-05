Грузия закупила у Ростовской области крупную партию мяса и скота

За минувшую неделю из Ростовской области в Грузию были экспортированы свиные субпродукты массой 20 т, говяжьи субпродукты (20,4 т), а также семь партий крупного рогатого скота общим количеством 905 голов. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Специалисты испытательной лаборатории подтвердили безопасность и качество продукции. Все партии полностью соответствуют требованиям страны-импортера.

Разрешение на вывоз продукции было выдано надзорным ведомством в автоматизированной системе «Аргус».

Ранее «Ъ-Ростов» писал, из Ростовской области экспортировали более 100 тонн говядины в Иран.

Снежана Стодольская