В Нижнем Новгороде задержали организаторов нелегальной миграции

Полиция и ФСБ задержала в Нижнем Новгороде предполагаемых организаторов незаконной миграции, возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, преступную группу возглавлял 54-летний нижегородец, его сообщниками были двое местных жителей и гражданка из ближнего зарубежья. Они оформляли иностранцам документы для трудоустройства и легализации через специально созданную фирму. При обысках в офисе компании силовики нашли документы, средства связи, паспорта иностранцев и сертификаты о владении русским языком, знания истории России и журнал регистрации мигрантов.

Предполагаемый организатор и двое подельников арестованы. Во время обысков также задержали клиентов компании, на мигрантов составили четыре протокола о нарушении правил въезда и режима пребывания в РФ.

Владимир Зубарев