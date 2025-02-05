Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нижнем Новгороде задержали организаторов нелегальной миграции

Полиция и ФСБ задержала в Нижнем Новгороде предполагаемых организаторов незаконной миграции, возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, преступную группу возглавлял 54-летний нижегородец, его сообщниками были двое местных жителей и гражданка из ближнего зарубежья. Они оформляли иностранцам документы для трудоустройства и легализации через специально созданную фирму. При обысках в офисе компании силовики нашли документы, средства связи, паспорта иностранцев и сертификаты о владении русским языком, знания истории России и журнал регистрации мигрантов.

Предполагаемый организатор и двое подельников арестованы. Во время обысков также задержали клиентов компании, на мигрантов составили четыре протокола о нарушении правил въезда и режима пребывания в РФ.

Владимир Зубарев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...