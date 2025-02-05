В Татарстане местный житель приговорен к 3 годам за покупку и хранение наркотиков

Прокуратура Рыбно-Слободского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Суд признал его виновным в покупке и хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По материалам дела, 12 сентября 2024 года фигурант находился в Казани и через интернет заказал у неизвестного наркотик в крупном размере, после чего забрал его из тайника-закладки. Запрещенное вещество хранилось у мужчины по месту жительства, пока не было обнаружено и изъято сотрудниками полиции.

Свою вину мужчина признал полностью и раскаялся. Приговором Рыбно-Слободского районного суда он признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил.

Материалы в отношении неизвестного, у которого осужденный приобрел наркотики, выделены в отдельное производство.

Артём Дергунов