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Татарстан получил 1,6 млрд рублей федеральных трансфертов в январе

В январе 2025 года в бюджет Татарстана поступило 1,6 млрд рублей в виде целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Татарстан получил 1,6 млрд рублей федеральных трансфертов в январе

Татарстан получил 1,6 млрд рублей федеральных трансфертов в январе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Татарстан получил 1,6 млрд рублей федеральных трансфертов в январе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из общей суммы поступлений 1,1 млрд составили субвенции, 371,6 млн — иные межбюджетные трансферты, 89,6 млн — субсидии. Еще 53,4 тыс. руб. поступило из федеральных фондов.

Всего в 2025 году Татарстан планирует получить из федерального бюджета 69,6 млрд руб. На данный момент исполнение плановых назначений составляет 2,2%.

Кроме того, в январе в бюджет Татарстана поступило 46,27 млн руб. за счет доходов от использования и реализации государственного имущества, а также земельных участков.

Анар Зейналов

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