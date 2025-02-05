В январе 2025 года в бюджет Татарстана поступило 1,6 млрд рублей в виде целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан получил 1,6 млрд рублей федеральных трансфертов в январе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан получил 1,6 млрд рублей федеральных трансфертов в январе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из общей суммы поступлений 1,1 млрд составили субвенции, 371,6 млн — иные межбюджетные трансферты, 89,6 млн — субсидии. Еще 53,4 тыс. руб. поступило из федеральных фондов.

Всего в 2025 году Татарстан планирует получить из федерального бюджета 69,6 млрд руб. На данный момент исполнение плановых назначений составляет 2,2%.

Кроме того, в январе в бюджет Татарстана поступило 46,27 млн руб. за счет доходов от использования и реализации государственного имущества, а также земельных участков.

Анар Зейналов