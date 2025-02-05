Татарстан получил 46 млн рублей от использования госимущества в январе

В январе 2025 года в бюджет Татарстана поступило 46,27 млн руб. за счет доходов от использования и реализации государственного имущества, а также земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества республики.

Основную часть поступлений составила арендная плата за государственное имущество — 29,41 млн руб. От аренды земельных участков в бюджет поступило 8,99 млн руб. Доходы от установления сервитутов принесли казне 4,67 млн руб. Еще 3,21 млн руб. поступило от реализации государственного имущества.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года местные бюджеты Татарстана заработали 8 млрд руб.

Анар Зейналов