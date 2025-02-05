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Коммерсантъ FM
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Бастрыкин: Украина и коллективный Запад ведут кампанию по радикализации россиян

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что спецслужбы Украины и стран «коллективного Запада» занимаются радикализацией россиян. Ведомство борется с подрывной деятельностью, заверил он.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Значительное воздействие на тиражирование идей терроризма и неонацизма в условиях СВО оказывает и развернутая спецслужбами Украины при содействии коллективного Запада широкая пропагандистская кампания по дезинформации и радикализации населения»,— сказал господин Бастрыкин на заседании коллегии об итогах работы следственных органов за 2024 год (цитата по ТАСС). Глава ведомства обратил особое внимание на молодежь, которую все больше втягивают в незаконную публичную активность.

Кроме того, в СКР назвали число возбужденных дел по статье о фейках про российскую армию. Ведомство возбудило 615 уголовных дел, а перед судом уже предстало 365 обвиняемых, пишет пресс-служба СКР. Также с 2014 года Следственный комитет возбудил 6 тыс. дел в отношении 1,5 тыс. представителей руководства Украины, силовых ведомств, а также «членов радикальных националистических объединений».

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