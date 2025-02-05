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Коммерсантъ FM
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В Татарстане двое подростков получили по пять лет за попытку сбыта наркотиков

Два 16-летних бугульминца получили по пять лет в воспитательной колонии за покушение на распространение и сбыт запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

По версии следствия, в одном из мессенджеров неизвестный предложил несовершеннолетним быстро заработать. Следуя инструкциям, они забирали наркотики по указанному адресу, расфасовывали, размещали по городу и передавали координаты для дальнейшего сбыта.

Сотрудники следственного комитета республики совместно с региональным МВД задержали подростков при попытке забрать 400 граммов запрещенного вещества из тайника. Свою вину молодые люди полностью признали.

Ранее сообщалось, что в Чистополе осудили женщину за сбыт крупной партии запрещенных веществ.

Дарья Сайфиева

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