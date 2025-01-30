В Чистополе полицейские поймали женщину, объявленную в розыск за сбыт наркотиков

В Чистополе 29-летнюю жительницу Новокузнецка осудили на 6 лет за сбыт крупной партии синтетических наркотиков на территории Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, с января по февраль 2022 года женщина, состоя в группе с неизвестными лицами, забрала из тайника сверток с синтетическим наркотиком общей массой не менее 1,34 млн гр. После этого она расфасовала запрещенный субстрат и приехала в Чистополь для последующей продажи.

Впоследствии женщина скрывалась от полицейских и была объявлена в розыск, но позднее сотрудники МВД задержали ее.

Свою вину осужденная признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Артём Дергунов