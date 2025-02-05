В Ростове увеличились продажи беговых лыж в 2025 году

В южных городах России, Ростове и Краснодаре, в 3,5 раза увеличились продажи беговых лыж за первые три недели января по сравнении с последними тремя неделями 2024 года. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу Wildberries.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Несмотря на теплую зиму также выросли продажи спортивных варежек на 120%, коньков — на 54%, ледянок — на 65%, термобелья — на 62%.

В пресс-службе Ozon сообщили, что в Краснодарском крае и Ростовской области за эту зиму продажи зимней одежды и обуви выросли на 88% в штучном выражении.

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