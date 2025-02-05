В Ростове на Тоннельной введут одностороннее движение с 8 февраля

С 8 февраля на участке по ул. Тоннельная введут ряд ограничений для водителей. В частности, будет организовано одностороннее движение. Об этом сообщает городской департамент автомобильных дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничение касается участка от ул. Тоннельная, 13 до пер. Макеевский в западном направлении.

Кроме того, на северной и южной сторонах ул. Тоннельная (участок от пер. Ферганский до ул. Профинтерна) будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

Эти ограничения ввели для того, чтобы увеличить пропускную способность дорог.

Анастасия Казуков