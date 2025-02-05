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Суд уравнял бизнесмена со следователем

Экс-сотрудник СКР и томский ритейлер получили по 10 лет

Сегодня завершился суд над экс-руководителем 1-го отдела управления СКР по Томской области Сергеем Арефьевым и известным томским бизнесменом Владиславом Левчуговым, которые обвинялись в коррупции. По версии следствия, в декабре 2021 года начальник отдела СКР при посредничестве предпринимателя получил взятку 42 млн руб. за закрытие дела о неуплате налогов в отношении другого коммерсанта. Выступая с последним словом, подсудимые заявили о своей невиновности и просили суд вынести справедливое решение. Каждый получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 420 млн руб.

Томский бизнесмен Владислав Левчугов в последнем слове высказал желание побыстрее вернуться к семье

Томский бизнесмен Владислав Левчугов в последнем слове высказал желание побыстрее вернуться к семье

Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Томский бизнесмен Владислав Левчугов в последнем слове высказал желание побыстрее вернуться к семье

Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Бывшего руководителя 1-го отдела управления СКР по Томской области Сергея Арефьева и известного томского предпринимателя Владислава Левчугова осудили по делу о взятке. Оно было возбуждено 2 декабря 2021 года первым заместителем председателя СКР Эдуардом Кабурнеевым. В тот же день Сергея Арефьева и Владислава Левчугова задержали в Томске и доставили под конвоем в Москву. Басманный райсуд столицы санкционировал их заключение под стражу.

Начальнику 1-го отдела по расследованию особо важных дел вменили в вину получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), предпринимателю — посредничество во взяточничестве (ч.4 ст. 291.1 УК РФ). По версии силовиков, полковник Арефьев при посредничестве бизнесмена Левчугова якобы получил 42 млн руб. за прекращение дела о неуплате налогов в отношении другого коммерсанта. Выдвинутые против них обвинения подследственные отрицают.

Для объективного рассмотрения было принято решение направить дело в другой регион — Кемеровскую область. В августе 2023 года в городе Юрге начался процесс, который затянулся на полтора года. Проведение фоноскопическо-лингвистической экспертизы, из-за которой в слушаниях был объявлен перерыв, заняло четыре месяца. В прениях сторон гособвинитель запросил для Сергея Арефьева и Владислава Левчугова соответственно 14,5 и 15 лет заключения.

5 февраля подсудимые выступили с последним словом. Оба настаивали на невиновности и попросили судью вынести справедливое решение. В своей речи бизнесмен поблагодарил подчиненных, которые приехали выразить ему поддержку, и рассказал о достижениях в бизнесе. Владислав Левчугов известен как создатель ГК «Лама», ставшей в 2000-х годах одним из крупнейших ритейлеров Сибири. В Томске холдинг, в частности, развивал сеть гипермаркетов нидерландского бренда Spar, открыл крупнейший в городе ТРЦ «Изумрудный город» площадью 51,3 тыс. кв. м. Кроме того, предприниматель занимался бизнесом в авиационной отрасли: в 2021 году ООО «СибАэроКрафт», в котором он является одним из учредителей, ввело в эксплуатацию авиационную площадку в деревне Березкино рядом с Томском.

«Мне хотелось бы скорее вернуться к семье и детям, заняться продуктивной деятельность на благо нашей страны»,— сказал предприниматель, после чего судья Нина Сидорина удалилась в совещательную комнату.

Чтобы принять решение ей понадобилось примерно пару часов.

Сергей Арефьев и Владислав Левчугов получили по 10 лет заключения в колонии строгого режима, каждого оштрафовали на 420 млн руб. (10-кратный размер взятки). Кроме того, экс-сотрудника следственного ведомства Арефьева лишили звания полковника юстиции и запретили работать в правоохранительных органах в течение восьми лет после освобождения. Защита заявила, что намерена обжаловать приговор.

Константин Воронов, Валерий Лавский

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