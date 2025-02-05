Куйбышевская железная дорога сообщила о росте погрузки и пассажирских перевозок в январе 2025 года. За отчетный период магистралью перевезено 1,6 млн пассажиров. Это на 2,4% выше, чем в первом месяце прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Погрузка на Куйбышевской железной дороге за месяц составила 5 млн т. Это на 4,2% больше, чем в январе 2024 года. Погрузка нефти и нефтепродуктов выросла на 6,4% и достигла 3 млн т.