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В Оренбурге предстанет перед судом водитель скорой помощи из Самары

Ленинский районный суд Оренбурга рассмотрит уголовное дело в отношении водителя автомобиля частной скорой помощи из Самары. Об этом сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина, управляя автомобилем «Пежо» частной медицинской организации, на Загородном шоссе на высокой скорости столкнулся с автомобилем «Ниссан», который стоял со включенной «аварийкой» после другого ДТП.

Одна из пассажиров «Пежо» из-за полученных травм скончалась в больнице, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сабрина Самедова

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