В Оренбурге предстанет перед судом водитель скорой помощи из Самары
Ленинский районный суд Оренбурга рассмотрит уголовное дело в отношении водителя автомобиля частной скорой помощи из Самары. Об этом сообщили в прокуратуре Оренбургской области.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина, управляя автомобилем «Пежо» частной медицинской организации, на Загородном шоссе на высокой скорости столкнулся с автомобилем «Ниссан», который стоял со включенной «аварийкой» после другого ДТП.
Одна из пассажиров «Пежо» из-за полученных травм скончалась в больнице, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.
Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).