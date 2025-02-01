В 2024 году местные бюджеты Татарстана заработали 8 млрд рублей

В Татарстане общая сумма доходов местных бюджетов по итогам 2024 года составила 8,02 млрд руб., что на 602 тыс. больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества Татарстана.

Основную часть доходов обеспечила аренда земельных участков — 3,1 млрд руб. Годовой план по этому показателю выполнен на 112,8%. Сумму в 2,2 млрд руб. принесла реализация земель, в то же время выполнение годового плана составило 125,63%.

Прочие доходы от использования имущества составили 1,1 млрд руб., что соответствует выполнению годового плана на 121,2%. Аренда муниципального имущества принесла 327,65 млн руб., с выполнением плана на 116,54%. Поступления от продажи муниципального имущества составили 1,01 млрд руб., при этом годовой план выполнен на 118,73%.

В целом годовое плановое задание выполнено на 119,42%.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2024 года доходы местных бюджетов превысили 6,2 млрд руб.

Артём Дергунов