Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

И снова пошел

Как в Воронеже справляются с последствиями снегопада

В ночь с 4 на 5 февраля в Воронеже начался сильный снегопад — за сутки, по данным синоптиков, выпало 11 см осадков. При этом первые два зимних месяца были аномально теплыми и обошлись практически без снега. Сегодня снежный покров установился на улицах города. Непогода осложнила передвижение транспорта и пешеходов по улицам, несмотря на постоянную работу дворников и спецтехники. Как выглядит облцентр в снегопад — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Предыдущая фотография
Движение в облцентре с утра было довольно плотным

Движение в облцентре с утра было довольно плотным

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Одна из улиц Воронежа во время снегопада

Одна из улиц Воронежа во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежцы ждут транспорта на остановке

Воронежцы ждут транспорта на остановке

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Ночью в районах города, по данным мэрии, работали 75 комбинированных дорожных машин

Ночью в районах города, по данным мэрии, работали 75 комбинированных дорожных машин

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

С началом осадков на улицах города началась обработка противогололедными материалами

С началом осадков на улицах города началась обработка противогололедными материалами

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Расчистка одной из улиц Воронежа от снега

Расчистка одной из улиц Воронежа от снега

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На улицах усилена работа дворников комбинатов благоустройства

На улицах усилена работа дворников комбинатов благоустройства

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Более 3 тыс. т пескосмеси было использовано за ночь для обработки городских улиц и тротуаров, сообщили в мэрии облцентра

Более 3 тыс. т пескосмеси было использовано за ночь для обработки городских улиц и тротуаров, сообщили в мэрии облцентра

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Девушка везет на санках ребенка

Девушка везет на санках ребенка

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Женщина с собакой переходят заснеженную дорогу

Женщина с собакой переходят заснеженную дорогу

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Частный сектор в Воронеже с дорогой, посыпанной песком

Частный сектор в Воронеже с дорогой, посыпанной песком

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Уборка улиц Воронежа от снега

Уборка улиц Воронежа от снега

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Следующая фотография
1 / 12

Движение в облцентре с утра было довольно плотным

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Одна из улиц Воронежа во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежцы ждут транспорта на остановке

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Ночью в районах города, по данным мэрии, работали 75 комбинированных дорожных машин

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

С началом осадков на улицах города началась обработка противогололедными материалами

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Расчистка одной из улиц Воронежа от снега

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На улицах усилена работа дворников комбинатов благоустройства

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Более 3 тыс. т пескосмеси было использовано за ночь для обработки городских улиц и тротуаров, сообщили в мэрии облцентра

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Девушка везет на санках ребенка

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Женщина с собакой переходят заснеженную дорогу

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Частный сектор в Воронеже с дорогой, посыпанной песком

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Уборка улиц Воронежа от снега

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...