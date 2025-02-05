И снова пошел
Как в Воронеже справляются с последствиями снегопада
В ночь с 4 на 5 февраля в Воронеже начался сильный снегопад — за сутки, по данным синоптиков, выпало 11 см осадков. При этом первые два зимних месяца были аномально теплыми и обошлись практически без снега. Сегодня снежный покров установился на улицах города. Непогода осложнила передвижение транспорта и пешеходов по улицам, несмотря на постоянную работу дворников и спецтехники. Как выглядит облцентр в снегопад — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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