И снова пошел

В ночь с 4 на 5 февраля в Воронеже начался сильный снегопад — за сутки, по данным синоптиков, выпало 11 см осадков. При этом первые два зимних месяца были аномально теплыми и обошлись практически без снега. Сегодня снежный покров установился на улицах города. Непогода осложнила передвижение транспорта и пешеходов по улицам, несмотря на постоянную работу дворников и спецтехники. Как выглядит облцентр в снегопад — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Движение в облцентре с утра было довольно плотным Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Одна из улиц Воронежа во время снегопада Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воронежцы ждут транспорта на остановке Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Ночью в районах города, по данным мэрии, работали 75 комбинированных дорожных машин Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский С началом осадков на улицах города началась обработка противогололедными материалами Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Расчистка одной из улиц Воронежа от снега Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский На улицах усилена работа дворников комбинатов благоустройства Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Более 3 тыс. т пескосмеси было использовано за ночь для обработки городских улиц и тротуаров, сообщили в мэрии облцентра Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Девушка везет на санках ребенка Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Женщина с собакой переходят заснеженную дорогу Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Частный сектор в Воронеже с дорогой, посыпанной песком Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Уборка улиц Воронежа от снега Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Следующая фотография 1 / 12 Движение в облцентре с утра было довольно плотным Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Одна из улиц Воронежа во время снегопада Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воронежцы ждут транспорта на остановке Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Ночью в районах города, по данным мэрии, работали 75 комбинированных дорожных машин Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский С началом осадков на улицах города началась обработка противогололедными материалами Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Расчистка одной из улиц Воронежа от снега Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский На улицах усилена работа дворников комбинатов благоустройства Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Более 3 тыс. т пескосмеси было использовано за ночь для обработки городских улиц и тротуаров, сообщили в мэрии облцентра Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Девушка везет на санках ребенка Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Женщина с собакой переходят заснеженную дорогу Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Частный сектор в Воронеже с дорогой, посыпанной песком Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Уборка улиц Воронежа от снега Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский