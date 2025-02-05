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С челябинца взыскали 16 млн рублей за мошенничество с маткапиталом

Центральный суд Челябинска взыскал с осужденного за мошенничество руководителя кредитного потребительского кооператива «ЮжУралФинанс» Дмитрия Шнайдера 16 млн руб. материального ущерба в интересах отделения Социального фонда России по Челябинской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что Дмитрий Шнайдер похитил денежные средства Социального фонда России, предоставляя ложные сведения об использовании материнского капитала. В сговоре с ним находились несколько местных жителей. Они работали риэлторами и находили челябинок, имеющих сертификаты на получение господдержки. От лица кооператива соучастники заключали с ними фиктивные сделки о выделении займов для приобретения земельных участков и строительства под видом улучшения жилищных условий. Средствами распоряжались по собственному усмотрению.

Дмитрия Шнайдера признали виновным в мошенничестве при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ) и легализации средств, полученных преступным путем (ст. 174 УК РФ) в марте прошлого года. В отношении его сообщников разбирательства продолжаются. Кредитный кооператив ликвидирован в ноябре 2023 года.

Виталина Ярховска

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