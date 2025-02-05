Обнаружен изготовитель продуктов для кунгурского кафе, в котором отравились жители

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю направило в Свердловский районный суд Перми протокол об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги общественного питания по ул. Лодыгина, 5. Как сообщает пресс-служба суда, краевой Роспотребнадзор просит приостановить административную деятельность заведения. Проверка точки питания проводилась в рамках расследования массовых отравлений в кунгурском кафе «Shaurma-kosmos».

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При проверке выявлены нарушения, в том числе ненадлежащее хранение охлажденного мяса, отсутствие в помещении моечных ванн, средств дезинфекции, холодильного оборудования для хранения сырья и полуфабрикатов. По данным суда, предприниматель, владеющий торговой точкой на ул. Лодыгина, 5, поставлял продукты в кунгурское кафе.

Об отравлении жителей Кунгура некачественной шаурмой, купленной в кафе «Shaurma-kosmos», стало известно 30 января 2025 года. По данным краевого Роспотребнадзора, у заболевших выявлен возбудитель сальмонеллеза. В настоящее время кафе закрыто. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 1 февраля Кунгурский суд отправил собственника кунгурского кафе «Shaurma-kosmos» под домашний арест.