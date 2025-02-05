Из бюджета Башкирии на авиапатрулирование лесов выделят до 30 млн рублей

Лесопожарный центр Башкирии ищет подрядчика для авиапатрулирования лесов в пожароопасный сезон. Начальная цена договора — 30,1 млн руб., расходы субсидирует республиканский бюджет, следует из публикации на сайте госзакупок.

Воздушные суда будут базироваться на аэродромах и посадочных площадках Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска, Белорецка, Старосубхангулово, Зилаира, Большеустьинкского и Больших Каркалов (Миякинский район). Летчики-набюдатели самостоятельно или вместе с экипажем должны будут патрулировать лесничества по 13 маршрутам протяженностью от 232 до 880 км.

Итоги электронного аукциона будут подведены 17 февраля.

Идэль Гумеров