В Казани на ул. Айвазовского ограничат движение транспорта

В Казани на ул. Айвазовского введут ограничения на движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Ограничения введут с 1 по 10 февраля. В это время будут проводиться работы по прокладке сетей газоснабжения. Движение автомобилей перекроют на проезжей части на ул. Овражной в районе дома № 54/10.

Ранее в Вахитовском районе Казани на два года ограничили движение транспорта на участках улиц Батурина и Большой Красной.

Диана Соловьёва