Дело экс-директора стройфирмы, по вине которого рабочий упал в купель, передано в суд

В Казани бывший руководитель строительной фирмы предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, днем 25 июня 2024 года на строящемся объекте у моста «Миллениум» на улице Амирхана рабочий упал с высоты в купель, вследствие чего получил тяжкий вред здоровью.

Инцидент произошел ввиду ненадлежащего исполнения обязанностей работодателя в части обеспечения безопасности при ведении строительных работ.

По сообщению СУ СК России по Республике Татарстан, руководитель стройфирмы не установил на месте проведения работ необходимых ограждений и знаков, не организовал должного освещения, а также не обеспечил рабочих средствами индивидуальной защиты в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов