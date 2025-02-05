В Красноярском крае снимут второй сезон телесериала «Ронин»

«Триикс Медиа» снимет в Красноярском крае второй сезон остросюжетного телесериала «Ронин». Информация о планах кинокомпании размещена на сайте КГАУК «Енисей кино».

«С удовольствием готовимся к следующей продолжительной экспедиции. Первая длилась больше шести месяцев, что стало для нас рекордом. Традиционно планируем привлекать как можно больше красноярцев для участия в создании проекта, как это было и в первом сезоне»,— приводятся в сообщении слова генерального продюсера «Триикс Медиа» Инессы Юрченко

По данным «Енисей кино», в 2024 году в съемках первого сезона участвовало более 140 местных актеров. Главными локациями стали Дивногорск, а также ряд населенных пунктов на берегах Енисея и Маны. «Ронин» вышел в телеэфир ТВ-3 13 января 2025 года.

В 2022 году в структуре КГАУК «Енисей кино» был создан отдел содействия организации киносъемок. Он занимается привлечением кинокомпаний в Красноярский край и оказанием им информационной и административной поддержки.

Валерий Лавский