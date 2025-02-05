Александр Андриянов покинул пост главы департамента городского хозяйства Самары

Александр Андриянов покинул пост замглавы городского округа Самара — руководителя департамента городского хозяйства и экологии. Его новым руководителем Михаил Малыхин, имеющий опыт работы в администрациях Красноярска и Иркутска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Андриянов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Александр Андриянов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Господин Андриянов возглавил департамент городского хозяйства Самары в октябре 2023 года. До этого он занимал должность руководителя управления благоустройства ДГХиЭ.

До трудоустройства в департамент городского хозяйства чиновник занимал пост главы департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары. С этой должности он ушел произошла в феврале 2019 года после скандала из-за установки гроба у здания областного правительства. Тело 48-летнего Валерия Малеева к «Белому дому» привезла жительница Тольятти Анна Плотникова, представившаяся его женой. Свой поступок она объяснила тем, что неизвестные не позволили ей похоронить мужа на кладбище «Рубежное». От лица властей за инцидент объяснялся господин Андриянов, он же стал единственной «жертвой» громкого скандала.

Андрей Сазонов