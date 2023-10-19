Чиновник вышел из строя

Олег Ивахин покинул пост главы департамента городского хозяйства и экологии Самары. В городской администрации отметили, что чиновник уволился по собственному желанию. Новым главой ДГХиЭ стал Александр Андриянов, который занимал должность руководителя управления благоустройства в департаменте горхозяйства. По информации источников «Ъ», увольнение Олега Ивахина не связано с переходом на новую должность. По данным депутата Александра Хинштейна, причиной отставки является уголовное дело о незаконных выплатах из бюджета подрядчикам, занимающимся уборкой снега в городе. Олег Ивахин не стал комментировать эту информацию, но отметил, что уволился, так как решил сменить род деятельности. Эксперты отмечают, что это не последняя отставка в самарской ­администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Череда отставок высокопоставленных чиновников докатилась до мэрии Самары

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Череда отставок высокопоставленных чиновников докатилась до мэрии Самары

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Мэрия Самары вчера сообщила, что глава департамента городского хозяйства и экологии Самары Олег Ивахин, занимавший этот пост с 2018 года, уволился по собственному желанию. Как сообщают источники «Ъ», увольнение не связано с переходом на новую должность. Чиновник в разные периоды руководил муниципальными предприятиями «Благоустройство», «Самарская набережная», «Самарагорсвет» и «Городской земельный центр».

В сентябре текущего года выяснилось, что в отношении «неустановленных лиц» из числа руководства ДГХиЭ следственным управлением СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение полномочий с причинением тяжких последствий») о незаконных выплатах из бюджета подрядчикам. По версии следствия, в 2021 году департамент заключил с ООО «ПСК» контракт на ремонт автодорог общей стоимостью 341,5 млн руб., но накануне завершения контракта с компанией было подписано три дополнительных соглашения, которые увеличили цену более чем на 10%. Позже прокуратура потребовала в суде отменить допсоглашения и обязать ПСК вернуть необоснованно полученные 20,7 млн руб. Суд удовлетворил иск. По данным депутата Александра Хинштейна, отставка Олега Ивахина напрямую связана с этим уголовным делом, так как «все документы подписывал лично Ивахин». «По моей информации, Ивахин не желает дожидаться, пока его привлекут к ответственности, и в ближайшее время намерен отправиться в зону СВО. Такой сценарий уже обсужден им с руководством региона»,— написал парламентарий в своем тг-канале. Руководит ПСК Виталий Зайцев, он же является собственником ООО «Кедр-1», которое занималось содержанием дорог в Кировском районе Самары. Качество работы подрядчика часто критиковалось депутатами и обществен­никами.

В беседе с корреспондентом «Ъ» Олег Ивахин отказался подтверждать эту информацию. «Я не знаю, с чего Александр Хинштейн взял, что я отправляюсь в зону СВО. Я уволился, потому что решил сменить род деятельности. Любой человек вправе это сделать, у нас свободное государство»,— отметил экс-глава ДГХиЭ. На вопрос о том, связано ли увольнение с уголовным делом, Олег Ивахин ответил, что не собирается это комментировать.

Преемником господина Ивахина стал Александр Андриянов, который до этого занимал должность руководителя управления благоустройства ДГХиЭ.Господин Андриянов до трудоустройства в департамент городского хозяйства занимал пост главы департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары. Отставка господина Андриянова произошла в феврале 2019 года, вскоре после инцидента, вызвавшего широкий общественный резонанс — установки гроба у здания областного правительства. Тело 48-летнего Валерия Малеева к «Белому дому» привезла жительница Тольятти Анна Плотникова, представившаяся его женой. Свой поступок она объяснила тем, что неизвестные не позволили ей похоронить мужа на кладбище «Рубежное». От лица властей за инцидент объяснялся господин Андриянов, он же стал единственный «жертвой» громкого скандала.

Стоит отметить, что за день до увольнения Олега Ивахина, 18 октября, глава администрации Волжского района Евгений Макридин и глава Новокуйбышевска Сергей Марков подтвердили СМИ досрочное прекращение своих полномочий. Кроме того, в текущем месяце глава Красноярского района Самарской области Михаил Белоусов также заявил о сложении полномочий.

Как поясняет доктор социологических наук Владимир Звоновский, кадровые перестановки среди высокопоставленных чиновников Самары и региона могут быть связаны с прошедшими выборами губернатора: «Дело даже не в этих людях, а в договоренностях Дмитрия Азарова и его непубличных обещаниях, которые были даны перед выборами». Как считает Владимир Звоновский, увольнение Олега Ивахина — не последняя отставка.

Сабрина Самедова