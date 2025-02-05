В 2024 году резиденты ОЭЗ «Тольятти» увеличили объемы вложений в проекты на 41%

В особой экономической зоне «Тольятти» резиденты увеличили объемы вложений в свои проекты на 41% или на 16 млрд руб. в прошлом году по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает правительство Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Объем налоговых отчислений компаний в бюджет РФ увеличился в 2,5 раза и составил 3,8 млрд руб. За все время работы на площадке компании выплатили 11,02 млрд руб. налогов.

По итогам 2024 года выручка резидентов выросла более чем в два раза и превысила 30 млрд руб. В прошлом году инвесторы создали 1002 новых рабочих места.

В ОЭЗ «Тольятти» работают 39 компаний в разных отраслях промышленности: фармацевтика, металлообработка, машиностроение, пищепром.

Руфия Кутляева