Суд в Сочи закрыл аптеку, где продавали сильнодействующие лекарства без рецепта

Очередную аптеку в Сочи закрыли из-за незаконного оборота лекарств. Приостановки деятельности добились сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно со службой судебных приставов и городской прокуратурой, передает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве рассказали, что владелец аптечного пункта на улице Клубничной ранее неоднократно привлекался к ответственности за продажу сильнодействующих лекарств без рецепта врача. Суд рассмотрел материалы, которые собрали правоохранители, и принял решение приостановить деятельность аптеки.

«Ъ-Сочи» писал, что на территории курорта сейчас функционируют 533 аптеки. За год их количество выросло на 7%.

Вячеслав Рыжков