В конце 2024 года спрос на новостройки в Перми вырос на 5%

В Перми в IV квартале 2024 года спрос на квартиры в новостройках вырос на 5% по сравнению с III кварталом. Об этом сообщили в «Авито Недвижимости», проанализировав спрос на квартиры в новостройках на платформе «Авито» за IV квартал 2024 года. Отдельно на однокомнатные квартиры спрос увеличился на 23%, двухкомнатные — на 13%, на студии — на 29%. В целом по стране спрос на новостройки на платформе по сравнению с III кварталом прошлого года возрос на 5%.

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Предложение в сегменте новостроек в городе за этот же период выросло на 19%, в сфере однокомнатных квартир — на 15%, «двушек» — на 17%, трехкомнатных — на 25% и студий — на 30%. По России предложение в новостройках на платформе увеличилось на 4% по сравнению с III кварталом 2024 года.

В конце года средняя стоимость первичного жилья в краевой столице составляла 140 тыс. руб. за 1 кв. м, а общая средняя цена квартиры — 7,14 млн руб.

Управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев отметил, что во второй половине 2024 года в России замедлились темпы вывода новых проектов на первичном рынке недвижимости. Так застройщики регулируют предложение в ответ на рыночные условия — возросшую кредитную нагрузку и более низкую активность покупателей после завершения массовой льготной ипотеки. «Драйверами рынка остаются льготные государственные программы, рассрочки от застройщиков, а также альтернативные сделки, когда покупка квартиры в новостройке финансируется за счет продажи вторичного жилья. Мы отмечаем, что спрос на новостройки вырос по сравнению с III кварталом. Это говорит о постепенной адаптации рынка к новым условиям»,— прокомментировал Дмитрий Алексеев.