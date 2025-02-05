Euroclear в марте переведет €2 млрд доходов от активов России в фонд для Украины

По итогам 2024 года доходы бельгийского депозитария Euroclear от замороженных в Европе активов РФ упали из-за снижения процентных ставок. Существует риск дальнейшего уменьшения доходов. Из отчета Euroclear следует, что второй транш доходов от российских активов на сумму около €2 млрд переведут в фонд, созданный Евросоюзом (ЕС) для помощи Украине, в марте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Ints Kalnins / Reuters

В прошлом году Euroclear получил €6,9 млрд в виде процентных доходов от заблокированных российских активов. С учетом действующего в Бельгии корпоративного налога эти доходы принесли бельгийскому государству €1,7 млрд налоговых поступлений. Отмечается, что будущие доходы будут зависеть от процентных ставок. Первый платеж в размере порядка €1,55 млрд в фонд для нужд Украины был осуществлен депозитарием в июле 2024 года.

После начала военной операции России на Украине в феврале 2022 года ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ на сумму около €300 млрд. Большая часть замороженных российских активов находится в Euroclear. В июне 2024-го страны G7 объявили, что до конца года выделят Украине кредит на $50 млрд за счет прибыли от замороженных средств российских юрлиц.

О попытках урегулировать конфликт на Украине — в материале «Ъ» «Спецпредставитель будущего президента США проедется по Европе».