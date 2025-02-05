В Ярославле ожидается рекордное давление

В Ярославле атмосферное давление к субботе поднимется до 783 мм ртутного столба. Об этом говорят данные Ярославского гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

По данным на 5 февраля, в городе сейчас давление — 769 мм ртутного столба, и до субботы оно будет только подниматься, в ночь на воскресенье начнется спад. Нормальным атмосферным давлением в Ярославле считается 750-760 мм ртутного столба.

Как сообщает «Ъ» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, давление поднимется из-за антициклона с востока. В Москве оно вырастет до 775-777 мм ртутного столба, что считается самым высоким давлением в столице за всю историю наблюдений с 1879 года.

Алла Чижова