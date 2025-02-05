РФ призвала Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал киевские власти прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обеспечить ее проведение без задержек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexander Ermochenko / Reuters Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

«Рассчитываем, что украинская сторона перестанет чинить препятствия для ротации и обеспечит ее проведение в соответствии с устоявшимися модальностями. Причем сделать это надо немедленно»,— сказал Михаил Ульянов в комментарии агентству «РИА Новости».

Ранее господин Ульянов назвал «ложью» утверждения украинской стороны о том, что ротация персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС была отложена из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России. Об этом постпред написал в своем Telegram-канале. Он указал, что Министерство обороны России «предоставило все заверения», однако «Киев пытается ввести новые требования, выходящие за рамки устоявшейся практики».

В конце января МАГАТЭ сообщало о сохраняющейся угрозе ядерной безопасности из-за ситуации на Запорожской АЭС. Находящиеся на станции сотрудники агентства за последнюю неделю часто слышали взрывы за пределами площадки, заявил тогда гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он отметил, что работа агентства «далека от завершения». 22 января господин Гросси анонсировал скорые визиты в Россию и на Украину.

Запорожская АЭС с октября 2022 года находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). ЗАЭС — крупнейшая атомная станция в Европе.

Подробнее о работе МАГАТЭ на Запорожской АЭС — в материале «Ъ» «Вот что-то прилетело, и ага».

Анастасия Домбицкая