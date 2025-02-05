Путин сегодня встретится с главой Курской области Хинштейном

Президент РФ Владимир Путин сегодня встретится в Кремле с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Господин Песков сказал, что Курская область «переживает трудные времена». И добавил, что у Кремля накопилось много вопросов, прежде всего связанных с «обеспечением людей».

С 6 августа прошлого года в Курской области продолжаются боевые действия. В регионе введены режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции.

В начале декабря Алексей Смирнов оставил пост губернатора Курской области. Тогда же регион в статусе «врио» возглавил Александр Хинштейн. По мнению бывшего курского губернатора и ныне министра транспорта РФ Романа Старовойта, у господина Смирнова были «проблемы в коммуникации с людьми» и мерами поддержки пострадавших из-за вторжения ВСУ жителей.

Подробнее о смене власти в регионе — в публикации «Ъ-Черноземье».