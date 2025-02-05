Два новых моста в Уфе вошли в перечень объектов для концессионных соглашений

Министерство экономического развития и инвестиционной политики Башкирии утвердило перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Согласно документу, в рамках государственно-частного партнерства планируется реализовать 18 проектов.

В список вошли 15 общеобразовательных школ. Строительство общеобразовательных учреждений планируется в Уфе (трех в Демском районе, по одному в микрорайонах Молодежный, Инорс, поселках Нагаево, Цветы Башкирии, Новая Максимовка, а также в Зауфимье, возле деревень Карпово, Федоровка и Елкибаево), в Кармаскалах, Иглино, Стерлитамаке, Нефтекамске и Стерлитамакском районе.

Кроме того, ведутся переговоры о строительстве в Октябрьском объекта здравоохранения.

В перечень также включили строительство двух мостов через реку Белую в Уфе: в створе Интернациональной улицы (в сторону поселка Алексеевка) и в створе Революционной улицы. Земельные участки для них не определены.

Предполагается, что первый мост протяженностью 13,6 км разгрузит проспект Октября и Затонский мост. Второе сооружение станет первым этапом строительства магистрали, связывающей Забелье с центром Уфы. В рамках второго этапа планируется возвести путепровод через железнодорожные пути с выходом дороги на застраиваемые участки вдоль Миловского шоссе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», инвесторами строительства мостов могут стать ВТБ и «Ростех».

Идэль Гумеров