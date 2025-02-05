Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинске будут судить директора компании за неуплату 20 млн рублей налогов

Управление СКР по Челябинской области направило в суд материалы дела в отношении директора компании в Увельском районе, обвиняемого в сокрытии 19,9 млн руб., которые государство недополучило в качестве налогов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Организация занимается производством щебня и разработкой песчаных и каменных карьеров, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2023-2024 годах руководитель компании переводил причитающиеся предприятию деньги на счета контрагентов, чтобы скрыть их от налоговой службы. На расчетный счет организации было наложено инкассовое поручение, то есть средства могли списать в бесспорном порядке. В результате государство недополучило 19,9 млн руб. налогов и сборов.

Преступление выявили сотрудники УФНС России по Челябинской области, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется работниками управления безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...