В Челябинске будут судить директора компании за неуплату 20 млн рублей налогов

Управление СКР по Челябинской области направило в суд материалы дела в отношении директора компании в Увельском районе, обвиняемого в сокрытии 19,9 млн руб., которые государство недополучило в качестве налогов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Организация занимается производством щебня и разработкой песчаных и каменных карьеров, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2023-2024 годах руководитель компании переводил причитающиеся предприятию деньги на счета контрагентов, чтобы скрыть их от налоговой службы. На расчетный счет организации было наложено инкассовое поручение, то есть средства могли списать в бесспорном порядке. В результате государство недополучило 19,9 млн руб. налогов и сборов.

Преступление выявили сотрудники УФНС России по Челябинской области, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется работниками управления безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону.

Виталина Ярховска