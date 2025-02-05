В Екатеринбурге осудили экс-следователя за взятку в виде ремонта автомобиля

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему следователю полиции Юлии Макеровой, признав ее виновной в получении взятки в виде оплаты ремонта автомобиля, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему следователю полиции Юлии Макеровой

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему следователю полиции Юлии Макеровой

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

По данным прокуратуры Свердловской области, с 2020 года подсудимая расследовала уголовное дело об организации проституции. В декабре того же года ее автомобиль попал в аварию. После ДТП она предложила одному из потерпевших по этому делу организовать и оплатить ремонт ее автомобиля в обмен на передачу данных предварительного расследования.

Мужчина согласился и оплатил ремонт автомобиля Kia Rio на сумму более 224 тыс. руб. Следователь, получив взятку, передала ему протоколы допросов и результаты оперативно-розыскных мероприятий.

Суд признал Юлию Макерову виновной по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и назначил ей наказание в виде 7 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере свыше 897 тыс. руб. и лишение права занимать определенные должности на государственной службе в течение 5 лет. Она также лишена специального звания капитана юстиции.

«Когда решение суда вступит в законную силу, сведения об итогах процесса в обязательном порядке будут доведены в профилактических целях в рамках занятий по служебной подготовке до всего личного состава гарнизона»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Кроме того, суд взыскал с осужденной в пользу государства более 224 тыс. рублей, полученные в результате преступления.

Приговор не вступил в законную силу.

Полина Щуцкая, Мария Шараева