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Коммерсантъ FM
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«Зеленые» предложили ввести штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными

Экологическая партия «Зеленые» предложила установить штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными, а для расследования преступлений против животных создать специальные подразделения в правоохранительных органах, сообщает ТАСС. Письмо с такими инициативами сопредседатель партии Александра Кудзагова направила председателю Госдумы Вячеславу Володину и министру культуры Ольге Любимовой.

В партии предлагают разработать систему санкций для тех, кто создает и распространяет контент, демонстрирующий или «оправдывающий жестокое обращение с животными». Среди мер — денежные штрафы, административный арест для рецидивистов и конфискация оборудования, используемого для создания контента. Кроме того, предлагается создать в правоохранительных органах специальные подразделения, которые будут выявлять и расследовать преступления против животных. В школах и детских садах партия предлагает ввести программы по этичному обращению с животными и поддерживать работу приютов.

Необходимость введения таких мер в партии объяснили тем, что в СМИ появилась «тревожная тенденция» к оправданию жестокости по отношению к животным. В частности, речь идет о догхантерах — людях, которые отстреливают или отравляют безнадзорных собак в населенных пунктах. «Мы убеждены, что пропаганда насилия и жестокости в отношении животных способствует формированию равнодушия и агрессии в обществе. Жестокость в отношении животных не только недопустима с точки зрения этики, но и негативно влияет на формирование нравственных ценностей»,— заявила госпожа Кудзагова.

Полина Мотызлевская

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