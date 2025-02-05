В Лондоне поставят оперу о Маргарет Тэтчер

Осенью 2025 года в честь 100-летия со дня рождения Маргарет Тэтчер в Лондоне будет представлена опера «Миссис Т», которая расскажет об 11 годах работы политика на посту премьер-министра Великобритании. Как сообщает The Guardian, либретто для оперы пишет историк и писатель Доминик Сэндбрук, музыку — композитор Джозеф Фиббс. Режиссером постановки будет Люси Брэдли. Партию главной героини должна исполнить меццо-сопрано Люси Шауфер. Остальные роли пока распределяются.

По замыслу авторов опера станет «глубоким исследованием одной из наиболее противоречивых и влиятельных фигур в британской политике». По словам композитора Джозефа Фиббса, «о Маргарет Тэтчер снято немало фильмов, однако никогда премьер-министр не появлялась на оперной сцене». «Это не только о политике, это исследование Тэтчер как женщины: ее изоляции в мире, где доминируют мужчины; ее зачастую сложных отношений с членами ее кабинета… и драматичных событиях… ее отставки»,— сказал композитор.

Больше информации о постановке ее авторы обещают опубликовать весной. Они называют «Миссис Т» первой оперой о Маргарет Тэтчер, рассказывающей о ее работе на посту премьер-министра Великобритании. Но, как отмечает The Guardian, в 2013 году при финансовой поддержке правительства Франции уже была поставлена опера «Союзники» о встрече баронессы Тэтчер с бывшим чилийским диктатором Аугусто Пиночетом в 1999 году в Лондоне, где он находился под домашним арестом. Оперу ставили в Париже, Страсбурге и Риме.

Алена Миклашевская