В Сукко построят школу площадью 22 тысячи «квадратов» и детский сад

Девелопер Bravo возводит в поселке Сукко образовательный кластер в рамках комплексного развития территории нового жилого комплекса «Кипарис». Посещать школу и детский сад смогут все дети района, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба девелопера Bravo Фото: пресс-служба девелопера Bravo

Трехэтажная школа на улице Мирная будет рассчитана на 1,1 тыс. мест. Площадь учреждения составит 22 тыс. кв. м. Его возводят по индивидуальному проекту. В школе помимо традиционных классов обустроят зоны отдыха, кабинеты-практикумы, места активных игр и отдыха. Для развития талантов детей сделают класс робототехники, театральную студию, издательский центр, залы гимнастики и хореографии, а также мастерские по обработке дерева и металла.

В образовательный кластер также будет входить детский сад на 200 мест на улице Желанной. Его площадь составит около 6 тыс. кв. м. В детсаду для каждой группы сделают помещение с комнатами для сна, игр и питания. Для дополнительных занятий обустроят музыкальный и спортивные залы, а на территории — игровые и спортивные площадки с теневыми навесами от солнца.

Строительство объектов уже начали. На площадке школы проводят планировку грунта, а на территории будущего детсада почти готов котлован. В ближайшее время строители планируют приступить к бетонным работам.

Татьяна Ручкина