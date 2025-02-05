Энергетики «Т Плюс» интегрируют тепломагистраль в пространство эко-парка в Перми

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» построят защитные элементы для участка трубопровода, проходящего по территории будущего эко-парка в Дзержинском районе Перми. Коммуникации уложены вдоль эко-тропы, и должны быть вписаны в рекреационное пространство в долине реки Данилиха. По проекту, наземная часть трубы тепломагистрали М2-02 диаметром 500 мм Ду длиной более 100 метров будет надёжно укрыта слоем теплоизоляции и дополнительно защитным материалом.

В результате будут существенно сокращены тепловые потери и сократится воздействие на экологию. Кроме того, функциональный кожух повысит безопасность для жителей, особенно в отопительном сезоне. Это крайне важно для создания комфортной среды парковой зоны. Отметим, что зелёные насаждения здесь будут высаживаться с соблюдением охранной зоны теплосетей – на расстоянии не ближе 3 метров от трубы.

Важно отметить, что используемый для защиты теплосети материал особо прочен, но не представляет интереса для вандалов. Это позволит обеспечить долговечность конструкции и продлить срок её эксплуатации. Кроме того, на поверхность короба можно будет нанести произведения стрит-арта. Таким образом, энергетики внесут свой вклад в создание и обустройство городского экологического пространства.

«Пермские теплоэнергетики с удовольствием откликнулись на предложение администрации Перми поучаствовать в обустройстве эко-парка, который находится на территории района тепловых сетей № 2. Это показательный пример того, как теплосетевая инфраструктура может безопасно интегрироваться в природные территории, не теряя своего основного функционала. Будущий парк создаётся для всех горожан, а значит, и для сотрудников “Т Плюс”», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Площадь эко-парка в долине Данилихи составляет 177 га, здесь создана особо охраняемая природная территория (ООПТ). Вдоль эко-тропы устанавливается освещение и видеонаблюдение, обновлён мостовой переход. Работы по монтажу защиты для наземного участка тепломагистрали планируется завершить к весне 2025 года.

О ESG-повестке В «Т Плюс» в 2022 году утверждена стратегия, которая соответствует принципам ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) или «Устойчивое развитие». Вся деятельность компании строится в соответствии с принципами устойчивого развития. ESG – принципы управления компанией, в основе которых лежит в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Бизнес, который работает в рамках ESG, стремится улучшить жизнь клиентов и своих сотрудников, а также заботится о развитии регионов присутствия – вносит вклад в экономику, природу и социальные проекты. О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»