Приезжий в Сочи обманул 27 человек на 6 млн рублей

В Сочи арестовали приезжего, подозреваемого в мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе УВД курорта, 27-летний приезжий из Тольятти, временно проживающий в Сочи, размещал на сайте бесплатных объявлений информацию об изготовлении предметов интерьера по индивидуальному проекту, брал с людей деньги и не выполнял взятых на себя обязательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

От действий приезжего пострадали 27 человек. Общий ущерб превысил 6 млн руб.

Предполагаемого афериста задержали сотрудники уголовного розыска Центрального отдела полиции. На тот момент подозреваемый скрывался в родном городе.

В отношении приезжего возбудили уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Дело рассмотрит суд. Фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.

Вячеслав Рыжков