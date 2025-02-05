Приезжий в Сочи обманул 27 человек на 6 млн рублей
В Сочи арестовали приезжего, подозреваемого в мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе УВД курорта, 27-летний приезжий из Тольятти, временно проживающий в Сочи, размещал на сайте бесплатных объявлений информацию об изготовлении предметов интерьера по индивидуальному проекту, брал с людей деньги и не выполнял взятых на себя обязательств.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
От действий приезжего пострадали 27 человек. Общий ущерб превысил 6 млн руб.
Предполагаемого афериста задержали сотрудники уголовного розыска Центрального отдела полиции. На тот момент подозреваемый скрывался в родном городе.
В отношении приезжего возбудили уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Дело рассмотрит суд. Фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.