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На Кубани выдали 3 тысячи новых автомобильных номеров с кодом 323

В Краснодарском крае автомобильные номера с кодом региона 123 закончились еще в 2019 году, также перестали выдавать «23» и «93». Как сообщает «”КП” — Кубань» со ссылкой на Госавтоинспекцию Кубани, 193 номера должно хватить до середины 2025 года, но жителям России уже выдали 3 тыс. номеров с цифрой «323».

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Необходимость появления нового номера связана с тем, что регистрационные знаки «193» заканчиваются, как и предыдущие три. По данным на 31 декабря 2024 года, в Краснодарском крае зарегистрировано более 2 млн 480 тыс. транспортных средств, в том числе легковых автомобилей, грузовиков, мотоциклов и прицепов.

Сейчас железные номера «323» можно получить в организациях, которые делают дубликаты знаков, а документы на них получают в отделениях ГАИ. Знаки в госучреждениях начнут выдавать, когда закончатся все номера «193».

Татьяна Ручкина

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