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Коммерсантъ FM
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В Иркутске майнера обвинили в неуплате 8 млн рублей

В Иркутске сотрудники регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР) завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба). Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о незаконном использовании электросетей для майнинговой деятельности.

«По версии следствия, в октябре 2023 года мужчина подключил к сетям промбазы 67 единиц майнингового оборудования. Однако оплату электроэнергии производил по льготному тарифу для бытовых нужд»,— уточняют в СКР.

Как добавляют в областной прокуратуре, в результате сумма ущерба для энергосбытовой компании составила свыше 8 млн руб. Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд Иркутска для рассмотрения по существу. Источник «Ъ», знакомый с ходом расследования, сообщил, что фигурант признает свою вину.

Влад Никифоров, Иркутск

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