На Кубани тестируют новую машину для очистки замазученного песка
В Северском районе тестируют новую машину для очистки замазученного песка. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края, отметив, что устройство было доставлено 5 февраля.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Местные инженеры разработали и сконструировали прибор, который эффективно удаляет загрязнения из песка на пляже. Машина просеивает смесь с нефтепродуктами через два уровня фильтрации, что позволяет очистить грунт от мазута.
Работы ведутся между селом Витязево и станцией Благовещенская.
Ранее появилась информация о том, что на 18 участках проведения работ на побережье Черного моря в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе зарегистрированы точечные выбросы фракций нефтепродуктов.