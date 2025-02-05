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На Кубани тестируют новую машину для очистки замазученного песка

В Северском районе тестируют новую машину для очистки замазученного песка. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края, отметив, что устройство было доставлено 5 февраля.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Местные инженеры разработали и сконструировали прибор, который эффективно удаляет загрязнения из песка на пляже. Машина просеивает смесь с нефтепродуктами через два уровня фильтрации, что позволяет очистить грунт от мазута.

Работы ведутся между селом Витязево и станцией Благовещенская.

Ранее появилась информация о том, что на 18 участках проведения работ на побережье Черного моря в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе зарегистрированы точечные выбросы фракций нефтепродуктов.

Тат Гаспарян

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