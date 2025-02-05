На 18 участках побережья Черного моря зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов

На 18 участках проведения работ на побережье Черного моря в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе зарегистрированы точечные выбросы фракций нефтепродуктов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«В Краснодарском крае, республике Крым и Севастополе организована работа межведомственных мониторинговых групп. На 18 участках проведения работ зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов»,— отметили в ведомстве.

Всего, по данным МЧС РФ, с начала работ очищено более 352,5 км берега и собрано свыше 179,5 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Вибрационной установкой просеяно 18,4 тыс. тонн песка.

В акватории Черного моря обследовали более 7,2 тыс. кв. км. Сорбентом обработано свыше 52,2 тыс. кв. м, использовано около 7,2 тыс. кг сорбента. Также собрано 25 тыс. кг нефтесодержащей жидкости. Для мониторинга привлечены авиация, беспилотники, морские суда и катера ГИМС МЧС России.

Водолазы обследуют затонувшие части танкеров, акваторию и подводные объекты инфраструктуры пляжей. В районе причала Витязево собрали 251 мешок с нефтесодержащими отходами, провели 284 погружения.

В Краснодарском крае обследуют 265 км берега, выявлены точечные выбросы нефтепродуктов. Вывезено почти 178 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. В Крыму очищено 213,5 км берега, собрано и вывезено 697 тонн загрязненных материалов. В Севастополе обследуют 165 км берега между поселками Ласпи и Андреевка, где собрано более 644,5 тонн загрязнений.

Тат Гаспарян