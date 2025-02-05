В Краснодаре в доме купца Лю Трахова открыли музей

В Краснодаре на улице Мира, 61 снова заработал Дом купца и мецената Лю Трахова. Однако теперь в нем располагается историко-культурный центр. Как сообщает «Кубань Информ», часть здания выкупил потомок купца Аслан Трахов, он же стал инициатором создания музея.

Экспозицию выставили в двух отреставрированных комнатах. Одна из них была молельной.

В новом музее можно узнать о жизни и деятельности кубанского благотворителя, об истории семьи Траховых, в том числе до настоящего времени. В экспозиции представлены копии предметов той эпохи, сохранившиеся фотографии Екатеринодара и Адыгеи, рассказывающие о промышленнике. Во дворе здания между коммуналок и низких домов есть мечеть 1908 года постройки.

Музей открыт для посетителей по понедельникам, средам, пятницам и субботам с 11:00 до 17:30. В здании запрещена фотосъемка до официального открытия.

Татьяна Ручкина