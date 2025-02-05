В январе средняя температура в Башкирии была выше нормы на шесть градусов

В январе средняя температура воздуха в Башкирии была на 6°С выше нормы, сообщает Башгидромет. По данным управления, в первый месяц года выпало 138% месячной нормы осадков. Между тем в Зауралье наблюдался дефицит осадков — снега выпало 26–44% нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Самой теплой стала первая декада января, когда воздух был теплее, чем обычно в этом месяце, на 7–10°С. Во второй и третьей декаде отклонение от нормы составило 5,2°С и 4,3°С соответственно. Аномально теплую погоду в Башгидромете объяснили влиянием атлантических воздушных масс.

Тем не менее в начале третьей декады месяца впервые с начала зимы температура воздуха по республике снизилась до 23°С, 29°С, а в южных и горных районах до 34°С. В конце января температура воздуха вернулась к аномально теплым значениям из-за поступления средиземноморских субтропических воздушных масс.

В феврале среднемесячная температура ожидается на 1°С выше нормы, которая составляет 11,7°С.

Идэль Гумеров