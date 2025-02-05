В Башкирии отказались от проведения публичных слушаний еще на год

Правительство Башкирии продлило мораторий на проведение публичных слушаний и общественных обсуждений на 2025 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Андрей Назаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется при утверждении проектов генеральных планов муниципалитетов, внесении изменений в генеральные планы городов и сел, проектов планировки и межевания территории, если они разработаны не для размещения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, говорится в документе. Кроме этого, проводить слушания не нужно при утверждении и внесении в изменений в проекты правил землепользования и застройки в муниципалитетах, если они разработаны для установления территориальных зон производственного назначения.

Мораторий на общественные обсуждения в Башкирии был введен в 2022 году, а затем продлевался в 2023-м и 2024 году. За то, чтобы оставить мораторий в силе выступал в частности владелец девелоперской компании «Агидель-Инвестстрой» Филюс Ишбулатов.

Наталья Балыкова