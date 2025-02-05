Самарская область заняла 15-е место среди регионов по объемам строящегося жилья

В рейтинге субъектов Российской Федерации по объемам строительства жилых помещений в новостройках на 5 февраля 2025 года Самарская область заняла 15-е место. Соответствующие данные приводит аналитика рынка жилищного строительства (продома.дом.рф).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В регионе строится 1,813 млн кв. м жилых помещений в новостройках. Среди субъектов ПФО Самарская область находится на четвертом месте. В опубликованном рейтинге Республика Башкортостан разместилась на 10-м месте (3,41 млн кв. м), Республика Татарстан заняла 11-е место (3,26 млн кв. м). Пермский край находится на 14-м месте (1,83 млн кв. м).

Ранее сообщалось, что по данным на 2 декабря Самарская область находилась на 16-м месте в рейтинге субъектов РФ по объемам строительства жилых помещений (1,838 млн кв. м).

Руфия Кутляева