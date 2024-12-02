Самарская область занимает 16-ое место среди субъектов РФ по объемам строительства жилья
Самарская область находится на 16-ом месте в рейтинге субъектов Российской Федерации по объемам строительства жилых помещений в новостройках на 2 декабря. Соответствующие данные приводит аналитика рынка жилищного строительства (продома.дом.рф).
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Согласно опубликованным данным, объем строительства жилья в регионе составляет 1,838 млн кв. м. В Приволжском федеральном округе Самарская область занимает четвертое место, разместившись после Пермского края (1,958 млн кв. м).
Ранее стало известно, что с января по октябрь текущего года на территории Самарской области ввели в эксплуатацию 1,65 млн кв. м жилых помещений.