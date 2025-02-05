В Оренбуржье экс-сотрудника предприятия, поставляющего электроэнергию, обвиняют в получении взяток

В суд на рассмотрение направлено уголовное дело в отношении бывшего ведущего инженера предприятия, поставляющего электроэнергию в Бугуруслан и Бугурусланский район. Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (три эпизода) и п. «в» ч. 5 ст. 290 (три эпизода) (получение взятки). Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с января 2018 года по декабрь 2023 года обвиняемый получал взятки от представителей коммерческих структур Бугуруслана и Бугурусланского района. Деньги ему давали «за совершение действий (бездействия), направленных на умышленное занижение объемов потребленной электроэнергии, в том числе за составление ведомостей с заведомо недостоверными (заниженными) показателями объема потребленной электроэнергии». На основании этих документов рассчитывался размер платы электропотребителям.

Обвиняемый получил взятки на общую сумму свыше 1,3 млн руб. На имущество обвиняемого общей стоимостью около 3,5 млн руб. наложен арест.

Руфия Кутляева